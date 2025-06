Inter-Fluminense 0-2 le pagelle | de Vrij 4,5 è una sciagura S Esposito 7 non basta

L'Inter si ferma ai quarti di finale del Mondiale per Club, sconfitta 2-0 dal Fluminense. Una partita segnata da errori difensivi e occasioni mancate, con S esposito che prova a fare la differenza ma senza successo. Tra luci e ombre, scopriamo le pagelle di questa sfida, analizzando le prestazioni dei protagonisti e le ragioni di questa uscita prematura. Ecco il resoconto completo di un'avventura interista che termina qui.

L'avventura dell'Inter al Mondiale per Club si ferma contro il Fluminense. Un gol di Cano in avvio e uno di Hercules nel finale, sfruttando due delle tante distrazioni difensive interiste,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Inter-Fluminense 0-2, le pagelle: de Vrij (4,5) è una sciagura, S. Esposito (7) non basta

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - pagelle - vrij

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

LIKE ALLA LIVE E ISCRIZIONE AL CANALE! #INTER #CALCIOMERCATO ? Nuovo allo streaming o vuoi migliorare? Dai un'occhiata a StreamYard e ottieni uno... Vai su Facebook

Inter-Fluminense 0-2, pagelle: De Vrij disastroso. La squadra di Chivu necessita riposo; PAGELLE E TABELLINO INTER-FLUMINENSE 0-2: Sommer e de Vrij disastrosi, Cano highlander; Inter-Fluminense 0-2, le pagelle: de Vrij (4,5) è una sciagura, S. Esposito (7) non basta.

Inter-Fluminense 0-2, le pagelle: de Vrij (4,5) è una sciagura, S. Esposito (7) non basta - 0 dai brasiliani del Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per club, giocati a Charlotte. Riporta ilmessaggero.it

Pagelle di Inter-Fluminense 0-2: German Cano decisivo, disastro De Vrij, Lautaro non si arrende, addio Mondiale - Le pagelle della partita tra Inter e Fluminense valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: De Vrij regala il gol ai brasiliani e spreca la palla del pareggio ... Secondo sport.virgilio.it