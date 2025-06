Inter-Fluminense 0-2 il tabellino della partita del Mondiale per Club

L’Inter esce mestamente dal Mondiale per Club FIFA 2025, sconfitta 0-2 dal Fluminense negli ottavi di finale. Una prestazione deludente che conclude una stagione complicata, segnata da errori e tensioni in campo. Il trionfo brasiliano si concretizza con un gol all’inizio e uno nel recupero, lasciando i nerazzurri con l’amaro in bocca. Questo risultato apre un nuovo capitolo di sfide e riflessioni per il club, che ora deve ripartire con determinazione.

Inter-Fluminense è terminata da pochi minuti con il punteggio di 0-2: questo il tabellino della partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club FIFA 2025. UN ALTRO FALLIMENTO – L’ Inter esce in maniera ingloriosa dal Mondiale per Club, concludendo nella maniera peggiore una stagione fallimentare. Il Fluminense si impone 0-2 e va ai quarti di finale, con un gol in avvio e uno nel recupero. In mezzo tanti cartellini, la solita sfortuna e una squadra incapace di avere una minima idea una volta arrivata nella trequarti avversaria. Il ciclo per tanti è finito, la speranza è che fra otto settimane alla prima giornata di Serie A ci sia qualcosa di nuovo per ripartire. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense 0-2, il tabellino della partita del Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - tabellino - partita

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Come #spiaze per l’Inter… #quadriplete Ed ora altri 100 milioni di acquisti, tanto non è il Lione e non è in Francia, può permettersi tutte le spese e il rosso che vuole, @FIGC indagherà solo su #Juve ed eventualmente #Milan Vai su X

#Mondiale2025 25-06-2025 Mamelodi-Fluminense 0-0 Il Mamelodi non sfonda, lo 0-0 basta al Fluminense: è poker di brasiliane agli ottavi La squadra di Renato Portaluppi si qualifica agli ottavi come seconda forza del gruppo F alle spalle del Dortmund: la g Vai su Facebook

Inter-Fluminense 0-2, cronaca e tabellino: nerazzurri out, decidono Cano e Hercules; Inter-Fluminense 0-2, pagelle e tabellino: nerazzurri irriconoscibili, la squadra di Chivu saluta il Mondiale per Club; PAGELLE E TABELLINO INTER-FLUMINENSE 0-2: Sommer e de Vrij disastrosi, Cano highlander.

Inter-Fluminense: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE - Al Bank of America Stadium il match valido per gli ottavi di finale del girone Mondiale per Club Inter- Riporta calcionews24.com

Mondiale per club, disastro Inter: il Fluminense elimina i nerazzurri per 2-0 - L'undici di Chivu è troppo nervoso e subisce il raddoppio con Hercules, venendo eliminato dal Fluminense di Thiago ... Secondo msn.com