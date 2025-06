Inter-Fluminense 0-2 | finisce qui! Inter eliminata dal Mondiale LIVE

Una serata amara per i tifosi nerazzurri: l’Inter, nel duello contro il temuto Fluminense, si arrende con un risultato di 2-0 al Bank America di Charlotte. La squadra di Inzaghi, nonostante gli sforzi, si ferma ai quarti di finale del Mondiale per Club, lasciando spazio ai brasiliani di Renato Gaucho. Segui con noi la cronaca live e analizza insieme a Inter-News.it questa triste eliminazione.

Live Inter-Fluminense, partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i brasiliani allenati da Renato Gaucho. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane (ore 15 locali), si gioca al Bank America di Charlotte. INTER-FLUMINENSE 0-2 – RILEGGI IL LIVE. L’Inter viene battuta dal Fluminense 2-0 ed esce dal Mondiale per Club. 90’+7 FINISCE QUI. 90’+6? INCROCIO DEI PALI DI DIMARCO PIENO! Hercules chiude la partita con una conclusione di sinistra rasoterra. Colpo del KO che chiude la partita. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense 0-2: finisce qui! Inter eliminata dal Mondiale (LIVE)

