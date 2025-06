Inter Fluminense 0-2 Chivu eliminato agli ottavi del Mondiale per Club | i brasiliani stendono i nerazzurri e i social si scatenano

La sconfitta dell'Inter contro il Fluminense, con un secco 2-0, segna l'eliminazione prematura agli ottavi del Mondiale per Club. I brasiliani dominano sin dai primi minuti, sfruttando le disattenzioni nerazzurre, e scatenano i social con reazioni di sorpresa e delusione. Un match che lascia amarezza tra i tifosi, ma anche spunti di riflessione per la squadra di Chivu, che ora deve subito pensare alle prossime sfide.

Inter Fluminense 0-2, Chivu eliminato agli ottavi del Mondiale per Club: il resoconto del match dei nerazzurri. Il Mondiale per Club finisce subito per l’ Inter. La squadra di Chivu cade agli ottavi per 2-0 contro il Fluminense, che sfrutta al massimo le disattenzioni difensive nerazzurre. Bastano tre minuti ai brasiliani per colpire: Arias approfitta di un errore collettivo tra Sommer, Darmian e De Vrij. Nel finale, nonostante l’assalto nerazzurro con Lautaro e Carlos Augusto, Hercules firma il raddoppio al 91’ chiudendo il match. Tantissimi tifosi della Juve si sono scatenati sui social in attesa, ovviamente, di vedere le sorti dei bianconeri contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com