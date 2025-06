Inter-Fluminense 0-2 | addio Mondiale per Club altro flop

L'Inter si congeda prematuramente dal Mondiale per Club, subendo una sconfitta netta per 2-0 contro il Fluminense. Un risultato che alimenta le delusioni di un finale di stagione difficile, segnato da molteplici flop e cambi di formazione. La partita, caratterizzata da assenze importanti, lascia i nerazzurri con l’amaro in bocca e apre un nuovo capitolo di riflessioni sulla loro strada futura. La sconfitta è solo un’altra tappa di un percorso complesso e ricco di sfide ancora da affrontare.

L’Inter perde per 2-0 contro il Fluminense ed esce così dal Mondiale per Club agli ottavi di finale. Altro flop in questo finale di stagione per i nerazzurri. FINE PARTITA – L’ Inter perde per 2-0 contro il Fluminense ed esce agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La bocciatura per diversi elementi che hanno iniziato la partita è pesante. Dopo pochissimi minuti fuori Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan e Kristjan Asllani e dentro Petar Sucic, Luis Henrique e Valentin Carboni. A differenza della precedente gestione Cristian Chivu mostra coraggio e cambia fin da subito per provare a dare dinamismo al possesso. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense 0-2: addio Mondiale per Club, altro flop

