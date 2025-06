Inter-Fluminense 0-1 al 45? | primo tempo da incubo svantaggio!

L’Inter si ritrova in svantaggio di fronte alla Fluminense all’intervallo, dopo un primo tempo da dimenticare. Una prestazione sottotono e alcune ingenuità difensive hanno complicato la situazione per i nerazzurri, che devono assolutamente reagire nella ripresa per ribaltare le sorti di questa sfida cruciale. La seconda frazione si preannuncia decisiva: riusciranno i ragazzi di Chivu a risollevarsi?

L’Inter sta perdendo dopo la fine del primo tempo con il risultato di 1-0 contro la Fluminense. 45 minuti da incubo per i nerazzurri, che non sembrano proprio in partita. PRIMO TEMPO – 1-0 è il risultato del primo tempo tra Inter e Fluminense. I 45 minuti iniziano nel modo peggiore possibile per la squadra di Cristian Chivu. Subito un’incomprensione in difesa con Yann Sommer che ha rischiato di perdere palla con i piedi lasciando la porta vuota. Poi il vantaggio della Fluminense con la rete al minuto 3 del trentasettenne German Cano, da solo in area di rigore su un cross respinto da Alessandro Bastoni. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Inter-Fluminense 0-1 al 45?: primo tempo da incubo, svantaggio!

In questa notizia si parla di: inter - fluminense - primo - tempo

L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club. Ora il Fluminense - L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025.

Conclusa al primo posto la fase a gironi del #MondialeperClub, per l'#Inter è tempo di ottavi Di fronte alla squadra di #Chivu c'è il #Fluminense. Chi strapperà il pass per i quarti? https://tinyurl.com/2u33vfnn#article__title… Vai su X

Il primo tempo di PSG-Inter Miami è una ripassata senza mezzi termini. Vai su Facebook

LIVE Al 45' Inter-Fluminense 0-1: decide Cano su una disattenzione difensiva; Il gesto antisportivo dell'allenatore del Fluminense fa infuriare l'Inter: sfiorata la rissa in campo; LIVE - Inter-Fluminense 0-1, 45' + 2': decretati sette minuti di recupero dal discutibile arbitro Barton.

DIRETTA Mondiale per Club, Inter-Fluminense: segui la cronaca LIVE - Grazie al primo posto nel Girone E, l’ Inter ha evitato uno scontro tutto europeo agli ottavi di finale del Mondiale per Club contro il Borussia Dortmund, ma dovrà vedersela contro una squadra che ha ... Riporta calciomercato.it

DIRETTA: Inter-Fluminense LIVE! Formazioni, risultato e tutti gli aggiornamenti sulla gara degli ottavi del Mondiale per Club - Primo vero esame per l'Inter di Chivu che affronta il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Secondo msn.com