Inter Chivu Vogliamo salire di livello

L’Inter di Cristian Chivu si prepara a brillare nel grande palcoscenico mondiale, con l’ambizione di elevare il proprio livello e sorprendere il Fluminense negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Alla vigilia della sfida al Bank of America Stadium di Charlotte, l’allenatore ha sottolineato la volontà di mostrare la miglior versione della squadra, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successo internazionale.

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Inter, scelto Kolarov come vice di Chivu: torna dai nerazzurri dopo tre anni Aleksandar Kolarov sarà il vice allenatore di Cristian Chivu all’Inter. Torna ad Appiano tre anni dopo il suo addio al calcio, arrivato nel 2022. Kolarov, diventato allenatore dopo av Vai su Facebook

Inter, Chivu: Vogliamo onorare la competizione. Rischio rinvio? Penso che...; Zanetti: Siamo vicini a Taremi, in Iran problema troppo grande. Chivu sono sicuro farà un gran lavoro.

Inter, Chivu: “Vogliamo onorare quello che rappresentiamo nel Mondo” - Le parole in conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia della sfida tra Inter e Fluminense agli ottavi di finale del Mondiale per Club ... Si legge su gianlucadimarzio.com

Chivu a SM: “Pio out, ecco come stanno Thuram e Frattesi. Obiettivo? Arrivare in fondo” - Fluminense, Cristian Chivu ha parlato così: 'Abbiamo tanta voglia di passare il turno, nella fase a gironi abbiamo dato il massimo. Secondo informazione.it