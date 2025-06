Inter anche lui lascia il Mondiale per Club | che tegola

L’Inter si prepara alla sfida decisiva contro il Fluminense nel Mondiale per Club, ma una tegola mette in dubbio le speranze nerazzurre. Con il match in programma questa sera alle 21:00, i tifosi attendono con trepidazione un confronto che potrebbe rivelarsi cruciale per il prosieguo del cammino internazionale di Milano. Tuttavia, non sono arrivate buone notizie...

L'Inter si sta concentrando sull'ottavo di finale del Mondiale per Club da disputare contro il Fluminense ma non arrivano buone notizie. La prossima gara dell' Inter al Mondiale per Club è prevista questa sera alle ore 21:00: contro il Fluminense i nerazzurri si giocheranno la prima gara da dentro-fuori della competizione e, se vorranno continuare in America, dovranno metterci testa e gambe. A tal proposito non sono però arrivate buone notizie alla corte di Cristian Chivu. Inter, rischia di lasciare al Mondiale per Club: che tegola (LaPresse) – Tvplay.it L'Inter è chiamata a vedersela con il Fluminense e dovrà metterci tutta la concentrazione per non dover dire addio prima del previsto al Mondiale per Club.

Davide Frattesi rientra in Italia: il suo Mondiale per Club è finito. Il centrocampista non ha recuperato dal problema fisico e lascia il ritiro dell'Inter negli USA prima della partita contro il Fluminense. Frattesi è il quinto giocatore nerazzurro a lasciare il ritiro dopo Vai su Facebook

