Inter 12 milioni di motivi per battere il Fluminense e il meteo – CdS

Stasera, a Charlotte, l’Inter si presenta con 12 milioni di motivi per battere il Fluminense e proseguire il sogno nel Mondiale per Club. La sfida degli ottavi promette emozioni forti, sotto un cielo incerto e tra le sfide più importanti dell’anno. La posta in palio è alta, e i nerazzurri sono pronti a scrivere una nuova pagina di storia. Riusciranno a superare gli ostacoli e conquistare il prossimo step? Solo il campo dirà la verità.

L'Inter questa sera giocherà a Charlotte contro il Fluminense la sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club. In ballo pure una grossa cifra. LA SFIDA – La fase clou del Mondiale per Club inizia questa sera con la gara da dentro o fuori contro il Fluminense. L'Inter si prepara alla sfida contro i brasiliani allenati da una vecchia conoscenza del calcio italiano degli anni '80, ossia Renato Gaucho, alias Portaluppi. A Charlotte, al Bank of America, i nerazzurri sfideranno pure il meteo. Infatti, si tratta di una zona dell'America dove si fa lotta con tuoni e fulmini, questo perché, rispetto a Seattle, sede delle ultime due sfide contro Urawa Reds e River Plate, la temperatura salirà di una quindicina di gradi.

