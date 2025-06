Intelligenza Artificiale Emirati Arabi all' avanguardia con il ministro ad hoc

Gli Emirati Arabi Uniti si posizionano all'avanguardia nel settore dell'intelligenza artificiale, guidati dal visionario ministro ad hoc. Lo sceicco Mohammed bin Rashid, primo ministro e sovrano di Dubai, punta a trasformare il Paese nel leader globale dell’AI, annunciando che nel 2026 il Sistema nazionale di intelligenza artificiale diventerà un membro consultivo del Gabinetto. Questa tecnologia rivoluzionerà i processi decisionali del governo, contribuendo a scrivere un nuovo capitolo di innovazione e progresso...

Lo sceicco Mohammed bin Rashid, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha un obiettivo: trasformare lo Stato del Golfo nel leader globale dell'AI. E adesso ha annunciato una novitĂ : a partire da gennaio 2026 il Sistema nazionale di intelligenza artificiale diventerĂ un membro consultivo del Gabinetto degli Emirati. Questa tecnologia - fa sapere lo sceicco - supporterĂ i processi decisionali del governo, aiuterĂ a scrivere le leggi, condurrĂ analisi in tempo reale e fornirĂ consigli tecnici ai diversi ministeri, sulla base dei dati raccolti ed elaborati dalla macchina. E questa è solo l'ultima innovazione apportata dal governo emiratino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Intelligenza Artificiale, Emirati Arabi all'avanguardia con il ministro ad hoc

In questa notizia si parla di: emirati - intelligenza - artificiale - arabi

Intelligenza Artificiale, Italia ed Emirati Arabi Uniti insieme per un cluster di calcolo - In un passo significativo verso l'innovazione tecnologica, G42, leader emiratino nell'intelligenza artificiale, ha unito le forze con iGenius per dar vita a un cluster di calcolo in Italia.

Dal 2026, un’intelligenza artificiale siederà al tavolo del governo di Dubai. Non un semplice strumento, ma un consulente ufficiale tra i decisori. Nessun volto, nessun battito. Solo algoritmi. Solo dati. Milioni, elaborati in tempo reale. In un mondo che accelera, c Vai su Facebook

Intelligenza Artificiale, Emirati Arabi all'avanguardia con il ministro ad hoc; Emirati Arabi, l'intelligenza artificiale scriverà le leggi per evitare «le liti infinite»; Emirati Arabi, l’ambiziosa corsa al primato nell’IA: ecco i piani.

Gli Emirati Arabi affidano all'intelligenza artificiale la scrittura delle leggi per evitare «le liti infinite» - MSN - Gli Emirati Arabi Uniti saranno il primo Paese al mondo ad utilizzare l’intelligenza artificiale per scrivere e revisionare le leggi. Scrive msn.com

Emirati Arabi, l'intelligenza artificiale scriverà le leggi per evitare «le liti infinite» - Gli Emirati Arabi Uniti saranno il primo Paese al mondo ad utilizzare l’intelligenza artificiale per scrivere e revisionare le leggi. Come scrive corriere.it