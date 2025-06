Insulti sui social Durante dia le dimissioni ed eviti imbarazzo

In un’epoca in cui i social possono diventare arene di insulti e polemiche, è fondamentale gestire con delicatezza le dimissioni pubbliche per evitare imbarazzi e tensioni. Suggeriamo all’assessore Alessandra Durante di presentare le proprie dimissioni autonomamente, prevenendo così l’avvio di una mozione di sfiducia che potrebbe destabilizzare la coalizione di maggioranza. Prendiamo atto delle scuse dell’assessore verso i cittadini, ma ora è il momento di agire con responsabilità e trasparenza.

Vorremmo suggerire all'assessore Alessandra Durante di dare in maniera autonoma le dimissioni, evitando che parta l'inevitabile procedura di mozione di sfiducia dove metterebbe in imbarazzo anche la coalizione di maggioranza. Prendiamo atto delle scuse dell'assessore al cittadino e ai cittadini. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

