Insulti in anonimo | Quando mancano i contenuti si alza la voce

cittadinanza e dialogo civile. In un momento in cui il confronto dovrebbe prevalere sulla polemica, alcuni preferiscono nascondersi dietro l'anonimato, scatenando insulti e offese che rischiano di minare la fiducia nella nostra democrazia. È fondamentale ricordare che il rispetto reciproco è la base di qualsiasi discussione costruttiva e che solo così possiamo costruire un futuro più inclusivo e rispettoso per tutti.

Quando mancano i contenuti, si alza la voce. E si finisce perfino a insultare in modo vile e anonimo. È quanto accaduto in queste ore, con un esponente delle istituzioni che ha scelto di deridere i cittadini invece di ascoltarli, infrangendo non solo il rispetto, ma anche il senso stesso di.

Insulti in anonimo: “Quando mancano i contenuti, si alza la voce”; Minoranze compatte contro l'assessore Alessandra Durante: invocate le dimissioni.