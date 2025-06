Insulti all' ex moglie e violenze fisiche | condannato

Una sentenza che sottolinea la severità della giustizia contro la violenza domestica. Un uomo di Mondragone è stato condannato a un anno di reclusione per aver insultato e aggredito fisicamente la moglie, subendo le accuse di vessazioni continue e comportamenti violenti. La decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere rappresenta un messaggio chiaro: la violenza in famiglia non sarà mai tollerata e la legge interviene con fermezza.

Un anno di reclusione. Questo il verdetto pronunciato dal giudice Ferraro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di un uomo di Mondragone, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Secondo l’accusa la vittima sarebbe stata sottoposta a continue vessazioni fisiche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

