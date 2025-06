Insieme per uno Sprint sul campo Lo sport che abbatte le barriere

Insieme per uno sprint sul campo, lo sport che abbatte le barriere, valorizza le diversità e mette in luce le abilità uniche di ogni atleta. Partendo dai punti di forza e non dai limiti, Sprint – il nuovo progetto di Rete TikiTaka – promuove inclusione e integrazione nei territori milanesi, collaborando con importanti realtà come Csi Milano, Fondazione Don Gnocchi e la Consulta diocesana per la disabilità. Scopri come lo sport può trasformare le sfide in opportunità di crescita e socialità.

Partire dai punti di forza degli atleti e non dai loro limiti: far emergere le singole abilità, non le disabilità e valorizzare le diversità. Sono queste le linee guida di Sprint (Sport per realizzare inclusione nei territori), il nuovo progetto con cui la Rete TikiTaka esporta la sua esperienza di inclusione della disabilità nel milanese. Insieme a Csi Milano, Fondazione Don Gnocchi, alla Consulta diocesana per la disabilità "O tutti o nessuno" con la stretta collaborazione della Fom (Fondazione oratori milanesi) hanno dato vita a un modello inclusivo per condividere esperienze sportive integrate già in corso e aprire allo sport inclusivo nuovi orizzonti di comunità.

