Un’immagine sorprendente e inquietante quella che si è presentata a Milano, dove l’imponente logo di Generali sulla Torre Hadid ha subito un crollo parziale. Le immagini che circolano mostrano la scena con un alone di preoccupazione, mentre i vigili del fuoco lavorano senza sosta per mettere in sicurezza il grattacielo. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza degli edifici iconici e sull’importanza di interventi tempestivi.

L'enorme logo di assicurazioni Generali in cima alla Torre Hadid è parzialmente crollato. Sono ora al lavoro i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il grattacielo. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Insegna Generali in cima alla Torre Hadid a Milano, le immagini del crollo

