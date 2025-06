Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano pericolo crollo | evacuata la zona

Un'ombra di preoccupazione si abbatte sul cuore di Milano: il grattacielo di City Life, simbolo iconico con la sua scritta Generali, ha subito una collassamento parziale. L'inclinazione e il rischio di crollo hanno portato all'evacuazione immediata della zona, mentre i Vigili del Fuoco intervengono con quattro mezzi per valutare la situazione. La cittĂ resta col fiato sospeso, sperando in un intervento rapido ed efficace per garantire la sicurezza di tutti.

Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di City life a Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e stanno valutando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano, pericolo crollo: evacuata la zona

Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO - A Milano, un’installazione rischia di diventare un pericolo: l’insegna del grattacielo Generali nel quartiere City Life si è parzialmente staccata e si inclina minacciosa, mettendo in allerta residenti e pendolari.

