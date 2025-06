Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano evacuata la zona Chiusa la fermata della metro

Un altro episodio preoccupante scuote Milano: l'insegna di Generali si è improvvisamente inclinata sul grattacielo di City Life, costringendo all'evacuazione dell'area e alla chiusura della metro. La sicurezza è la priorità, mentre i Vigili del Fuoco valutano se il rischio di crollo possa mettere in pericolo cittadini e passanti. Restate sintonizzati per aggiornamenti e consigli su come comportarsi in queste emergenze.

Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di City life a Milano. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro mezzi e stanno valutando. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano, evacuata la zona. Chiusa la fermata della metro

In questa notizia si parla di: generali - grattacielo - milano - insegna

Milano, insegna pericolante sul grattacielo Generali; chiusa la fermata M5 Tre torri | VIDEO - A Milano, un’installazione rischia di diventare un pericolo: l’insegna del grattacielo Generali nel quartiere City Life si è parzialmente staccata e si inclina minacciosa, mettendo in allerta residenti e pendolari.

Crolla l’insegna di Generali sulla cima del grattacielo in City Life a Milano: “Abbiamo sentito un boato fortissimo” Vai su X

Celebrando il 4 luglio a Milano con il Consolato Generale USA! Milano si è illuminata dello spirito della libertà mentre celebravamo il 249° anniversario dell’Indipendenza degli Stati Uniti! Una serata indimenticabile, all’insegna dell’amicizia e dei valori con Vai su Facebook

Milano, collassa l'insegna Generali della Torre Hadid a 192 metri d'altezza: allarme all'alba a Citylife, transennata la zona; Milano, si stacca l’insegna Generali dal grattacielo CityLife: area isolata; Crolla la scritta Generali a Citylife: rischia di cadere nel vuoto da 190 metri.

Insegna di Generali collassa sul grattacielo a Milano, pericolo crollo: evacuata la zona - Si è inclinata e potrebbe essere pericolante una delle due scritte di Generali del grattacielo di City life a Milano. Segnala msn.com

Milano, collassa l’insegna sul grattacielo Generali: allarme a City Life - L’insegna ‘Generali‘ del grattacielo della compagnia assicurativa è parzialmente caduta stamani a Milano, a City Life. Si legge su msn.com