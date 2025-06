In&Out – Niente di serio torna stasera su TV8 | Noemi superospite della puntata di lunedì 30 giugno

Stasera su TV8, alle 21.30, torna In & Out - Niente di serio, il show più surreale della stagione! Tra risate e nonsense, l'ospite d'onore Noemi si prepara a sorprendere il pubblico con un'inedita performance. Cosa ci riserverà questa edizione? Preparatevi a un mix esplosivo di musica e comicità, perché questa serata promette di essere davvero imperdibile. Non perdetevi il divertimento!

La cantante è l'ospite d'onore della terza puntata dello show comico su TV8 e sarà una vera e propria mina vagante: cosa aspettarci stasera da In&Out? Quando il nonsense incontra la musica, il risultato è In & Out - Niente di serio. Questa sera, lunedì 30 giugno alle 21.30, va in onda su TV8 (in simulcast su Sky e NOW) la terza puntata dello show comico più surreale della stagione. Special guest della serata? Noemi, pronta a mettersi in gioco tra sketch, battute e improvvise incursioni musicali. Noemi tra parodie, late show e improvvisazioni live Siamo abituati alla Noemi da Sanremo. Questa volta però la cantante romana si ritrova prima in un camerino pieno di equivoci insieme a Daniele Tinti e Monir Ghassem, poi sul palco . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - In&Out – Niente di serio torna stasera su TV8: Noemi superospite della puntata di lunedì 30 giugno

Nuovo appuntamento con “IN & OUT – Niente di serio”, la nuova produzione originale realizzata da Stand by Me. La terza puntata va in onda lunedì 30 giugno, alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW. Vai su Facebook

