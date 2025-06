Inondazioni in Pakistan decine di morti | famiglia travolta e uccisa dal fiume mentre aspettava i soccorsi

Le devastanti inondazioni in Pakistan continuano a mietere vittime e a sconvolgere le vite di migliaia di persone. Da martedì, decine di morti, tra cui turisti e famiglie travolte dal fiume, testimoniano l’estremo impatto di questa calamità naturale. La speranza di soccorsi tempestivi si scontra con la drammatica realtà del territorio. Continua a leggere per scoprire come la comunità locale si sta preparando a affrontare questa emergenza senza precedenti.

Da martedì scorso in Pakistan sono morte almeno 46 persone a causa di forti tempeste e inondazioni: 13 turisti sono annegati mentre aspettavano l'arrivo dei soccorsi su un isolotto, salvi gli altri 4 componenti della famiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: inondazioni - pakistan - famiglia - soccorsi

Inondazioni in Pakistan, decine di morti: famiglia travolta e uccisa dal fiume mentre aspettava i soccorsi; UNICEF - Cambiamento climatico: oltre 6 milioni di bambini a rischio per le inondazioni in Asia del Sud; BANGLADESH Alluvioni in Bangladesh: 52 le vittime, cristiani in prima linea nei soccorsi.

Inondazioni in Pakistan, decine di morti: famiglia travolta e uccisa dal fiume mentre aspettava i soccorsi - Da martedì scorso in Pakistan sono morte almeno 46 persone a causa di forti tempeste e inondazioni: 13 turisti sono annegati mentre aspettavano l'arrivo ... Come scrive fanpage.it

Undici morti per inondazioni improvvise in Pakistan - Undici persone sono morte a causa di inondazioni improvvise nelle zone montuose del Pakistan nord- Segnala ansa.it