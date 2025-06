Innovazione e qualità, così Polti conquista l’estero.

Polti, simbolo di innovazione e qualità, conquista il mercato internazionale portando a casa tua l’eccellenza dello stiro e dell’aroma del caffè, senza dimenticare le proprie radici. La gamma Polti Vaporella ha rivoluzionato il settore, trasformando una piccola realtà familiare in un brand globale che esporta circa il 50% della propria produzione. L’introduzione della caldaia ad uso professionale rappresenta solo l’inizio di un percorso di continua innovazione e crescita.

PRIMA PORTARE la qualità dello stiro dalla lavanderia a casa. Ora puntare sull'aroma del caffè senza scordare le origini. "La gamma Polti Vaporella è stata senza dubbio – spiega Francesca Polti, amministratrice delegata del Gruppo Polti - l'innovazione che ha permesso di trasformare Polti da una piccola realtà familiare in una realtà internazionale che vende all'estero circa il 50% della sua produzione. L'introduzione della caldaia ad uso domestico ha rivoluzionato il modo di stirare, portando nelle case una tecnologia che prima era riservata solo alle lavanderie professionali. Questo successo iniziale ha posto le basi per l'espansione dell'azienda e il suo continuo impegno nell'innovazione, che l'ha portata a ideare anche la gamma Vaporetto con pulitori a vapore come scope e traini, multifunzione.