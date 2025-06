Inizia lo spettacolo del torneo di Wimbledon Berrettini e Paolini guidano gli azzurri Debuttano Alcaraz e Zverev

Inizia lo spettacolo di Wimbledon 2025, il terzo grande Slam stagionale che promette emozioni indimenticabili. Matteo Berrettini e Paolini guidano gli azzurri, pronti a sfidare le leggende come Alcaraz e Zverev. Due settimane di tennis di altissimo livello ci aspettano, con la finale prevista per domenica 13 luglio. Il campo è pronto, i sogni sono in campo: ora è il momento di fare sul serio.

È il momento di fare sul serio. Inizia il terzo Slam stagionale, prende il via l'edizione 2025 del torneo di Wimbledon. Gli appassionati sono pronti per godesi due settimane di spettacolo che culmineranno domenica 13 luglio con la proclamazione dei vincitori del singolare maschile e del singolare femminile. Il torneo più importante ed affascinante inizia con il rispetto di una tradizione ormai consolidata. Il primo a scendere in campo sul Centrale sarà infatti il campione in carica. A tenere a battesimo il debutto di Carlos Alcaraz, testa di serie numero 2 e vincitore delle ultime due edizioni, sarà Fabio Fognini.

