Iniezioni di acido ialuronico senza licenza operazioni estetiche nel salone da parrucchiera | chiuso centro medico abusivo

Una scoperta sconvolgente scuote Torino: un centro medico abusivo operava nel cuore della città, offrendo iniezioni di acido ialuronico senza licenza e trasformando un salone da parrucchiera in una clinica illegale. Carabinieri del Nas hanno smascherato questa rete clandestina, sequestrando attrezzature e denunciando le responsabili. Un episodio che mette in luce i rischi insiti nella medicina estetica non regolamentata e l’importanza di affidarsi a professionisti qualificati.

Un nuovo scossone nel mondo della medicina estetica colpisce la città di Torino, dove i carabinieri del Nas hanno scoperto un centro medico completamente illegale. Al termine dei controlli, la procura ha denunciato due operatrici con l’accusa di esercizio abusivo della professione sanitaria e attivazione abusiva dell’attività, disponendo anche il sequestro dei locali, dei dispositivi medici e delle attrezzature per un valore complessivo stimato di 70mila euro. Secondo l’accusa, una delle due operatrici avrebbe eseguito iniezioni di acido ialuronico sulle labbra nonostante l’assenza di un titolo abilitativo, mentre l’altra avrebbe consentito che le operazioni si svolgessero all’interno del suo salone di parrucchiera, convertito così in un ambulatorio medico non autorizzato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iniezioni di acido ialuronico senza licenza, operazioni estetiche nel salone da parrucchiera: chiuso centro medico abusivo

