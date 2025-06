Ingv | scossa di terremoto nei Campi Flegrei magnitudo 4.6

Una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.6 ha interessato i Campi Flegrei alle 12.47, facendo tremare Napoli e i suoi dintorni. Registrata a circa 5 km di profondità , la terra ha subito una lieve scossa che ha destato preoccupazione tra la popolazione. Per ora, nessun danno segnalato, ma l’area resta monitorata attentamente. La situazione rimane sotto controllo, mentre le autorità si preparano a gestire eventuali sviluppi.

Milano, 30 giu. (askanews) – Alle 12.47, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 nei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato a una profonditĂ di circa 5 km ed è stato avvertito anche a Napoli. Dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni. Il Dipartimento della Protezione Civile ha segnalato che nell’area dei Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico e che la Sala Situazione Italia del Dpc si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. L'articolo Ingv: scossa di terremoto nei Campi Flegrei, magnitudo 4. 🔗 Leggi su Ildenaro.it