Ingegneria e innovazioni | raggiungeremo nuovi traguardi

Nel mondo in continua evoluzione, ingegneria e innovazione sono le chiavi per raggiungere nuovi traguardi. La nostra expertise nella progettazione e ottimizzazione avanzata di prodotti, processi e infrastrutture sfrutta tecnologie abilitanti per rivoluzionare manifattura, trasporti, aerospazio, automotive e difesa. Collaborando strettamente con i reparti di ingegneria e produzione, trasformiamo idee in realtà concrete, dalle analisi di fattibilità alle simulazioni di processo. Il futuro dell’innovazione è già qui.

PROGETTAZIONE e ottimizzazione avanzata di prodotti, processi e infrastrutture con l'impiego di tecnologie abilitanti per potenziare l'innovazione nei settori della manifattura, dei trasporti, dell'aerospazio, dell'automotive e della difesa. La stretta collaborazione con l'ingegneria di prodotto, l'ingegneria di processo e i reparti produttivi consente lo sviluppo di progetti completi: dalle analisi di fattibilità , alle simulazioni di processo statiche e cinematiche, fino alla definizione e approvazione del metodo produttivo. Fondata nel 2001, Mare Group – sede a Pomigliano D'Arco, Napoli e quotata su Euronext Growth Milan - è una società di ingegneria che promuove l'innovazione per le imprese di concentrandosi sulla trasformazione digitale e sulla sostenibilità , con un modello basato su piattaforme tecnologiche.

