Infrastrutture Rubano | Bene apertura viadotto Fortorina è opera strategica

"Oggi, finalmente, si apre al traffico il viadotto "V01" lungo la Strada Statale 369 "Appulo Fortorina". Si tratta di un'opera strategica che ho fortemente seguito per il nostro territorio fin dal primo giorno del mio insediamento e che finalmente vede la luce. Desidero esprimere un sincero ringraziamento al Governo e, in particolare, al Sottosegretario di Stato al MIT Tullio Ferrante per l'impegno costante e l'attenzione riservata ad un territorio troppo a lungo penalizzato da fragilità infrastrutturali. L'apertura del viadotto non è solo un'opera conclusa, ma il simbolo di un impegno mantenuto, di una visione chiara e di un'azione istituzionale efficace e determinata, soprattutto in favore delle aree interne.