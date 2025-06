Infrastrutture Ferrante Mit | Con apertura viadotto Fortorina si ricuce un territorio

L'inaugurazione del viadotto Fortorina rappresenta molto più di un semplice tratto aperto al traffico; è un segnale tangibile dell'impegno concreto verso il rilancio di territori spesso trascurati. Un passo deciso per garantire sicurezza, funzionalità e connettività, in un’ottica di sviluppo sostenibile. Questa iniziativa non solo ricuce un pezzo di territorio, ma rinsalda il senso di fiducia nel futuro delle aree interne italiane, dimostrando che la manutenzione e l’ammodernamento sono la vera priorità.

Tempo di lettura: 3 minuti “Quella di oggi non è solo l’apertura al traffico di un viadotto ricostruito e con maggiori standard di sicurezza, ma è un segnale chiaro della serietà con cui il Mit e Governo, con prezioso supporto di Anas, stanno affrontando il tema della manutenzione e dell’ammodernamento stradale, soprattutto nelle aree interne che per troppo tempo hanno pagato un prezzo alto in termini di fragilità infrastrutturale, ma soprattutto testimonia la calacità di portare a termine gli impegni presi. Avevo visitato questo cantiere oltre un anno fa, e fin da allora ho seguito da vicino l’evoluzione dei lavori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Infrastrutture. Ferrante (Mit): “Con apertura viadotto Fortorina si ricuce un territorio”

In questa notizia si parla di: apertura - viadotto - infrastrutture - ferrante

Infrastrutture, Ferrante (Mit): ‘Con apertura viadotto Fortorina si ricuce un territorio’; ; Il Sottosegretario Ferrante sulla Bifernina: “Viadotto più sicuro, mobilità più moderna”.

Province. Ferrante: Ok ripristino fondi in dl Infrastrutture, evitare sprecchi - MSN - Ferrante Mit, Ok ripristino fondi in dl Infrastrutture, ora evitare sprechi “La disponibilità del MIT a ripristinare i fondi previsti per la manutenzione delle strade provinciali ... Segnala msn.com

Viadotti sulla Bifernina, sopralluogo del sottosegretario Ferrante: “Attenzione alta dal governo” - RaiNews - Il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti Tullio Ferrante ha effettuato un sopralluogo sulla strada statale 647 Fondo Valle del Biferno insieme all’ingegner Antonio Marasco ... rainews.it scrive