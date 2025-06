Infortunio Pio Esposito l’attaccante vicino alla squadra | la decisione di Chivu sull’attacco

L’infortunio di Pio Esposito ha scosso la vigilia della sfida tra Inter e Fluminense, ma la sua presenza al seguito della squadra testimonia il suo spirito combattivo. Con l’attaccante ancora in dubbio, Chivu ha scelto di puntare su Thuram, affiancato dal capitano Lautaro Martinez, per affrontare questa importante sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club. La partita si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Infortunio Pio Esposito, l’attaccante vicino al resto della squadra con la Fluminense: intanto Chivu si affida a Thuram in attacco. Nonostante l’infortunio Pio Esposito è al seguito della squadra per Inter Fluminense, gara valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. E così Chivu si è affidato a Thuram in attacco, al fianco di capitan Lautaro Martinez. Di seguito le scelte operate dai due allenatori, Cristian Chivu e Renato Portaluppi. Questi i 22 in campo stasera a Charlotte. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Pio Esposito, l’attaccante vicino alla squadra: la decisione di Chivu sull’attacco

Chivu a Dazn: «Non vedo l’ora di vedere Pio Esposito con Lautaro. Per me sono tutte finali, è quello che cerco di trasmettere alla squadra» - Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, si prepara alla sfida contro il River Plate con grande determinazione.

