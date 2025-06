Infortunio David anche la Juventus in ansia | il centravanti va ko con il Canada I primi aggiornamenti sulle sue condizioni

L’infortunio di Jonathan David, durante la partita contro il Guatemala, ha scosso anche la Juventus, che aspetta con trepidazione aggiornamenti sulle sue condizioni. Il centravanti, obiettivo di mercato di rilievo, ha lasciato il campo accompagnato dallo staff medico dopo aver riportato un infortunio, alimentando incertezza sul suo stato di salute. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se potrà tornare in campo al più presto e continuare a brillare.

