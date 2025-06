Infornata di psicologi educatori e assistenti sociali | parte il maxi-concorso per 3.839 operatori del welfare

È arrivata una grande opportunità per professionisti del settore sociale: il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aperto il maxi concorso per 3.839 operatori del welfare, tra cui psicologi, educatori e assistenti sociali. Questa è la vostra chance di contribuire attivamente allo sviluppo dei servizi sociali territoriali e fare la differenza nella vita delle persone. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: preparatevi a intraprendere un nuovo percorso professionale!

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha pubblicato oggi, dalle ore 18, il bando del maxi?concorso per gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), volto all’assunzione di 3.839 funzionari a tempo pieno e determinato per tre anni, tra cui rientrano anche psicologi e assistenti sociali. Una quota è riservata a figure professionali quali psicologi ed educatori per rinforzare i servizi sociali territoriali su tutto il territorio nazionale. Il concorso è inserito nel Programma Nazionale per l’Inclusione e la Lotta alla Povertà 2021–2027, cofinanziato dall’UE con circa 545 milioni di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Infornata di psicologi, educatori e assistenti sociali: parte il maxi-concorso per 3.839 operatori del welfare

In questa notizia si parla di: sociali - maxi - concorso - infornata

