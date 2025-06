Informagiovani Centro donna e spazio coworking | a Cesenatico apre lo Spazio Igc

A Cesenatico nasce uno spazio innovativo pensato per stimolare crescita, creatività e solidarietà: l’Informa Giovani, il Centro Donna e lo Spazio Coworking si uniscono in un ambiente dinamico e accogliente in via Squero 65. Qui, giovani, donne e professionisti trovano supporto, formazione e spazi di condivisione per trasformare idee in progetti concreti. Non solo un luogo di servizi, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità.

Spazio Informa Giovani Cesenatico" è un nuovo luogo a disposizione di tutta la città in via Squero 65. Un unico spazio dove trovare personale qualificato e diversi servizi: Informagiovani, Centro Donna e Spazio Coworking. Non solo orientamento, formazione e servizi ma anche un vero e proprio.

