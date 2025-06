Inflazione in lieve risalita a giugno

L'inflazione a giugno mostra segnali di lieve risalita, con un aumento dell'1,7% rispetto all'anno precedente secondo le prime stime Istat. A spingere i prezzi sono soprattutto alimentari (+3,5%) e servizi di trasporto, mentre l’energia rallenta. Un quadro che influenza direttamente il quotidiano di milioni di italiani, rendendo ancora più importante monitorare le tendenze economiche per affrontare al meglio le sfide future.

La stima preliminare Istat: +1,7% su base annua. A trainare l’aumento sono gli alimentari (+3,5%) e i servizi legati ai trasporti. In frenata, invece, i prezzi dell’energia. Rincara il "carrello della spesa" (+3,1%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inflazione in lieve risalita a giugno

