Inflazione in lieve risalita a giugno | le stime preliminari dell' Istat

L’inflazione a giugno mostra una lieve risalita, con un aumento dell’1,7% rispetto all’anno precedente secondo le stime preliminari dell’Istat. Alimentari e trasporti guidano il rialzo, mentre i prezzi dell’energia si stabilizzano. Un quadro che, seppur moderato, influisce sulle tasche dei consumatori e richiede attenzione nel panorama economico attuale. È fondamentale capire come questa dinamica influenzerà il nostro quotidiano.

Secondo i dati, si tratta del +1,7% su base annua. A trainare l’aumento sono gli alimentari (+3,5%) e i servizi legati ai trasporti. In frenata, invece, i prezzi dell’energia. Rincara il "carrello della spesa" (+3,1%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Inflazione in lieve risalita a giugno: le stime preliminari dell'Istat

In questa notizia si parla di: inflazione - lieve - risalita - giugno

Borse europee caute dopo inflazione Usa: stoxx 600 in lieve rialzo - Le Borse europee si muovono con cautela dopo i dati sull'inflazione negli Stati Uniti, che si sono rivelati inferiori alle aspettative.

Commenta VERITÁ per ricevere il link alla live del 18 Giugno alle ore 21:00 Vai su Facebook

A giugno prezzi in lieve risalita; Inflazione in lieve risalita a giugno: le stime preliminari dell'Istat; Inflazione in risalita secondo Powell: estate senza tagli?.

Prezzi al consumo, Istat: riprende inflazione a giugno - La crescita tendenziale dei prezzi dei beni si accentua lievemente (da +0,8% a +1,0%), come anche quella dei servizi (da ... gazzettadisalerno.it scrive

Istat, inflazione giugno in lieve accelerazione a 1,7% annuo, come da attese - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ... Scrive it.investing.com