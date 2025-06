Inflazione in leggera risalita | +1,7% a giugno Su i beni alimentari +3,5% giù l’energia -2,5%

A giugno, l'inflazione mostra una lieve risalita, attestandosi all’1,7%, spinta dall’aumento dei prezzi dei beni alimentari e dalla frenata nel settore energetico. In un contesto di tensioni sui costi, le famiglie devono fare i conti con numeri che influenzano il loro potere d’acquisto e la pianificazione finanziaria. A giugno, il tasso di crescita dei prezzi continua a riflettere queste dinamiche in evoluzione, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente i trend economici.

A giugno 2025, secondo le stime preliminari, l’inflazione sale leggermente portandosi all’1,7%, soprattutto per effetto delle tensioni registrate sui prezzi dei Beni alimentari (+3,5% da +3,0% di maggio). Nel comparto energetico, al contrario, si accentua la flessione dei prezzi su base tendenziale (-2,5% da -2,0%), trainata della forte decelerazione dei prezzi della componente regolamentata (+22,7% da +29,3%). A giugno il tasso di crescita dei prezzi del cosiddetto “carrello della spesa” aumenta (+3,1% da +2,7%) e aumenta anche l’inflazione di fondo (+2,1%, dall’+1,9% di maggio). Secondo le stime preliminari, nel mese di giugno 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,2% su base mensile e del +1,7% su giugno 2024 (da +1,6% del mese precedente). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

++Italia, inflazione giugno in lieve rialzo: +1,7% su anno e +0,2% su mese. (Dato precedente: -0,1% m/m, +1,6% a/a). I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelerazione (da +2,7% a +3,1%); accelera

