Inferno di fuoco a Cerveteri | maxi incendio di oltre 10 ore

Una domenica da brivido a Cerveteri, dove un maxi incendio di oltre 10 ore ha scatenato un inferno di fuoco, coinvolgendo decine di volontari e forze dell’ordine. Una battaglia contro le fiamme che ha messo a dura prova la sicurezza della comunità e dei suoi beni. La lotta contro il rogo, iniziata all’alba, ha richiesto uno sforzo corale e una capacità di risposta immediata, testimonianza della forza e del coraggio di Cerveteri.

Cerveteri, 30 giugno 2025 – Una domenica di fuoco quella di ieri a Cerveteri che si è trasformata in ” un vero e proprio inferno. Per oltre dieci ore, decine di squadre di volontari e Forze dell’Ordine – provenienti non solo dalla nostra città, ma anche da Comuni limitrofi e da Roma – hanno lavorato senza sosta contr o un incendio vastissimo, che ha messo in pericolo persone, abitazioni e attività. Solo in tarda serata le ultime squadre di soccorso hanno potuto fare ritorno alla base. È stata una delle prove più dure della nostra storia, ma la nostra comunità ha risposto con unità, coraggio e grande spirito di solidarietà. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: cerveteri - inferno - fuoco - incendio

L'incendio è divampato intorno alle dieci, sul posto più squadre dei vigili del fuoco Vai su Facebook

Inferno di fuoco a Cerveteri: maxi incendio di oltre 10 ore; Domenica di incendi e paura a Cerveteri, Gubetti: Attacco criminale, una delle giornate più difficili della storia della città; Incendi a Roma: fiamme a Ponte Mammolo, inferno di fuoco a Cesano.

Incendio di vaste proporzioni a cerveteri: indagini aperte sui responsabili e migliorano le condizioni dei vigili del fuoco intossicati - Un vasto incendio doloso ha colpito Cerveteri il 18 giugno 2025, coinvolgendo vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine; indagini in corso e misure preventive annunciate dal sindaco Elen ... Riporta gaeta.it

Scoppia un incendio a Cerveteri: le fiamme lambiscono le abitazioni. Ci sono due pompieri intossicati - CERVETERI – Vigili del fuoco e Protezione civile comunale in azione per un incendio scoppiato nel primo pomeriggio in viale Manzoni, a non molta distanza dal centro abitato. Scrive civonline.it