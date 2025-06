Inferno a Sassari esplosione in una palazzina | un 63enne in coma Si scava tra le macerie

Un’esplosione devastante a Sassari ha sconvolto una palazzina, lasciando dietro di sé macerie e un paesaggio di distruzione. Un 63enne è ora in coma tra le macerie, mentre i vigili del fuoco, intervenuti per una fuga di gas, rischiavano la vita nel tentativo di salvare i superstiti. La zona, nel cuore tra via Don Minzoni e via Principessa Maria, rimane sotto shock, con l’isolato chiuso per precauzione. La comunità attende risposte e spera in un lieto fine.

Un’esplosione ha devastato una mansarda al secondo piano di una palazzina a Sassari, all’angolo fra via Don Minzoni e via Principessa Maria. Lo scoppio ha letteralmente divelto i muri e il tetto della palazzina. I vigili del fuoco accorsi sul posto per una fuga di gas hanno rischiato di essere travolti dall’esplosione. L’isolato è stato chiuso per paura che si verifichino ulteriori crolli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Inferno a Sassari, esplosione in una palazzina: un 63enne in coma. Si scava tra le macerie

