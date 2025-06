Infarto alla gara ciclistica muore volontario di 66 anni

Una giornata di festa sportiva si è trasformata in tragedia ieri, lasciando un vuoto nella Motostaffetta Friulana. La comunità di Rive D'Arcano piange la perdita di Fabrizio Buiatti, 66 anni, figura amata e stimata. Mentre il dolore si diffonde tra amici e appassionati, il suo spirito continuerà a vivere nel cuore di chi lo ha conosciuto, ricordandolo come esempio di dedizione e passione per lo sport.

Una giornata di festa sportiva si è trasformata in tragedia ieri, lasciando un vuoto nella Motostaffetta Friulana. La comunità del sodalizio di Rive D'Arcano è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Fabrizio Buiatti, 66 anni, storico socio e punto di riferimento, colto da un malore fatale nel. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: anni - infarto - gara - ciclistica

Cornal Hendricks morto a 37 anni per un infarto. L’ex giocatore di rugby aveva una patologia cardiaca - Cornal Hendricks, ex giocatore di rugby sudafricano, è tragicamente scomparso all'età di 37 anni a causa di un infarto.

Infarto alla gara ciclistica, muore volontario di 66 anni; Tragedia agli Europei di gravel, l'ex professionista Silvano Janes muore durante la gara: infarto; Tragedia all'Europeo Gravel: Silvano Janes è morto a 69 anni. Il noto ciclista trentino è stato stroncato da un infarto.

Ciclismo, dopo 50 anni una gara ciclistica torna a transitare da Artimino - MSN - Lo confermano anche per la gara in programma a Galciana domenica 18 maggio con un tracciato impegnativo e difficile e che riporta (a parte la ciclostorica La Medicea) dopo 50 anni il ciclismo ... Da msn.com

Ciclismo, dopo 50 anni una gara ciclistica torna a transitare da Artimino - la Nazione - Lo confermano anche per la gara in programma a Galciana domenica 18 maggio con un tracciato impegnativo e difficile e che riporta (a parte la ciclostorica La Medicea) dopo 50 anni il ciclismo ... Scrive lanazione.it