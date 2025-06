Indizi e indagini dalla storia della Grecia antica in Piazza Grande | una serata di cultura e confronto

Vivi un affascinante viaggio tra storia e mistero sulla terrazza di Fraternita in Piazza Grande, Arezzo. Una serata dedicata a scoprire gli indizi e le indagini che hanno segnato il passato della nostra provincia, immersi in un ambiente ricco di storia e cultura. Tra aneddoti, riflessioni e confronti, potrai rivivere i momenti più intensi delle vicende giudiziarie che hanno fatto grande il Tribunale di una volta. Un evento imperdibile per appassionati e curiosi, perché la storia non si ferma mai.

Arezzo, 30 giugno 2025 – Metti una sera d'estate sulla terrazza di Fraternita in Piazza Grande a parlare di indizi ed indagini in un luogo che per decenni è stato deputato proprio a questa attività, quando il Tribunale di Arezzo era ospitato all'interno del palazzo settecentesco. Nelle sue stanze sono passati i più importanti processi e le più importanti indagini della storia della nostra provincia: da quelli legati all'economia della pubblica amministrazione, a delitti efferati, a grandi eventi negli anni di piombo con il terrorismo nero che aveva coinvolto il territorio e tanti personaggi della nostra terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Indizi e indagini”, dalla storia della Grecia antica in Piazza Grande: una serata di cultura e confronto

