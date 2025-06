Indiana Jones tornerà | Disney al lavoro su un reboot del franchise

Sei un appassionato di avventure epiche e di fronte a una notizia così entusiasmante, il cuore batte più forte: Disney sembra pronta a riportare in vita la saga di Indiana Jones, questa volta con un nuovo capitolo che potrebbe ridefinire il mito. Le indiscrezioni di fonte affidabile come The DisInsider alimentano l’attesa e lasciano intuire un reboot tutto da scoprire, con incredibili sorprese che potrebbero cambiare il volto di questa iconica saga.

Secondo le ultime indiscrezioni, Disney potrebbe voler rilanciare la saga di Indiana Jones con un nuovo inizio, ora che l'era di Harrison Ford si è conclusa. Le voci online vanno sempre trattate con cautela, ma quando arrivano da fonti affidabili come The DisInsider - la stessa testata che ha anticipato Gli Incredibili 3 mesi prima dell'annuncio ufficiale - è difficile ignorarle. Secondo quanto riportato, Lucasfilm starebbe valutando la possibilità di avviare un reboot del franchise di Indiana Jones, ma senza fretta. L'idea sarebbe quella di lasciare "riposare" il brand prima di rilanciarlo, con un possibile annuncio atteso già al D23 Expo del prossimo anno.

