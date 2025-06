India esplosione e incendio in una fabbrica farmaceutica

Una tragedia scuote l'India meridionale: un'esplosione e un incendio in una fabbrica farmaceutica di Telangan hanno devastato la comunità, provocando almeno otto vittime e numerosi feriti. Le autorità locali stanno indagando sulle cause di questa drammatica emergenza, mentre i soccorritori continuano a cercare eventuali sopravvissuti tra le macerie. La comunità è sconvolta, e il paese si stringe intorno alle famiglie colpite, chiedendo risposte e sicurezza futura.

In India, nello Stato meridionale di Telangan, un'esplosione e un incendio in una fabbrica farmaceutica hanno causato almeno otto morti e diversi feriti. Lo riferiscono le autorità locali. I vigili del fuoco hanno recuperato i corpi carbonizzati di sei lavoratori. Altri due sono deceduti in ospedale per le ustioni.

India, esplosione e incendio su nave al largo del Kerala - Un grave incidente marittimo scuote le coste del Kerala, India: una potente esplosione e un incendio a bordo della nave portacontainer MV Wan Hai 503, battente bandiera di Singapore, hanno messo in allerta le autorità.

India: esplosione e incendio in fabbrica farmaceutica nel sud, almeno 8 morti; %VIDEO India: esplosione e incendio in fabbrica farmaceutica nel sud, almeno 8 morti% - LaPresse; Gaza, Giancarlo Giannini: Viviamo il secolo della follia, abbiamo perso il contatto con i valori umani.

India: esplosione e incendio in fabbrica farmaceutica nel sud, almeno 8 morti - (LaPresse) Almeno 8 morti e diversi feriti in India in un'esplosione e un incendio in una fabbrica farmaceutica nello Stato meridionale di Telangana.

Esplosione in una fabbrica farmaceutica in India, 17 vittime - Il Messaggero - Un'esplosione in una fabbrica farmaceutica in India ha ucciso almeno 17 persone, almeno 34 i feriti, per la maggior parte ustionati dalle sostanze chimiche.