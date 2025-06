Indagine Enac sul caos voli Di Palma | Rateo zero una scelta di sicurezza

Il caos dei voli a Palma ha scosso migliaia di passeggeri, mettendo in luce gravi criticità nel sistema di gestione aeroportuale. In qualità di ente di vigilanza, il nostro impegno è garantire sicurezza e trasparenza. La recente indagine ENAC, con una commissione dedicata e un report entro una settimana, dimostra la nostra determinazione. Risponderemo alle vostre aspettative, perché la vostra sicurezza è la nostra priorità assoluta.

Roma, 29 giugno 2025 – Pierluigi Di Palma, presidente Enac. "Guasto radar dovuto alle connessioni Tim", ha scritto l'Enav. "Noi estranei", ha ribattuto l'azienda. In mezzo ci sono migliaia di passeggeri finiti nel caos. Lei ha un ruolo di vigilanza sull'ente per l'assistenza al volo. Cosa si sente di dire a queste persone? "Quel che è successo verrà chiarito, abbiamo costituito una commissione, entro una settimana presenteremo un primo report al governo". In tempi di guerra ibrida, è stata presa in considerazione l'ipotesi di un attacco hacker? "Al momento, non ci sono evidenze di questo". Trecentoventi voli cancellati o in ritardo, comunque bloccati.

