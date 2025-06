Incredibile Conca | Avevo aperto un bed&breakfast e sono diventato campione italiano

Incredibile ma vero: dopo aver aperto un bed & breakfast a Conca, sono diventato campione italiano pro fino al 2024, ora gareggio per il Swatt Club, team nato da un blog. Tuttavia, senza cambiamenti, la mia maglia rischia di restare invisibile in gruppo. Con Ganna che si è sentito male durante la corsa, il panorama ciclistico si fa ancora più imprevedibile e stimolante. Restate sintonizzati, perché il meglio deve ancora venire!

Pro’ fino al 2024, ora gareggia per Swatt Club, team amatoriale nato da un blog. Se non cambia, la maglia non si vedrà in gruppo. Ganna è stato male in corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incredibile Conca: "Avevo aperto un bed&breakfast... e sono diventato campione italiano"

Incredibile Conca: Avevo aperto un bed&breakfast... e sono diventato campione italiano; Conca: Nessuno mi ha fatto un contratto. O continuavo con Swatt o mi ritiravo dal ciclismo; Diretta Finale Coppa di Francia Psg-Reims: formazioni, dove vederla in tv e live streaming.

