Inclusione e mare per tutti con Io posso | a Torre Lapillo la quarta spiaggia

Torre Lapillo si trasforma in un'oasi di accoglienza e inclusione con “Io Posso”, la quarta spiaggia attrezzata del progetto che abbraccia il mare come simbolo di libertà e uguaglianza. Un luogo dove tutti, senza barriere, possono vivere la magia del mare e condividere momenti di pura gioia. Perché il vero valore di una spiaggia è nel cuore di chi la vive: il mare per tutti, senza limiti.

TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) – Porto Cesareo "raddoppia" con l'arrivo di quella che su scala provinciale è la quarta spiaggia attrezzata del progetto: "Io Posso", l'iniziativa inclusiva nata su impulso di Gaetano Fuso che immaginò un luogo per far trascorrere una giornata di relax al mare anche.

In questa notizia si parla di: mare - posso - torre - lapillo

PORTO CESAREO – In occasione del decennale dalla nascita del progetto IO POSSO, l'estate 2025 segna un traguardo storico: nasce la quarta spiaggia accessibile del Salento, la seconda a Porto Cesareo,

