Un grave incidente a Massa Lombarda scuote la comunità: quattro feriti, tra cui una donna trasportata in elicottero al Trauma Center di Cesena, dopo uno scontro tra tre auto all'intersezione di San Vitale e via Argine San Paolo. La tragedia si aggiunge a quella della recente perdita del noto DJ Rino Vendemiati e sua moglie Marina nella drammatica vicenda della Romea. La sicurezza stradale resta una priorità urgente per prevenire simili tragedie.

Massa Lombrada (Ravenna), 30 giugno 2025 - E’ di quattro feriti, tra cui una donna trasportata in elicottero al ‘Trauma Center’ dell’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena, il bilancio di un incidente verificatosi oggi intorno alle 17.30 a Fruges di Massa Lombarda, all’ intersezione tra la San Vitale e via Argine San Paolo. Coinvolt e tre auto: due Hyundai i10 e una Bmw. Il noto dj Rino Vendemiati e la moglie Marina morti nella tragedia della Romea Le cause sono al vaglio del nucleo ‘Infortunistica’ della Polizia Locale della Bassa Romagna. Ad essere trasportata con il velivolo, in condizioni di media gravità, al nosocomio cesenate, è stata la passeggera di una delle due Hyundai (condotta da un uomo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inciedente fra 3 auto a Massa Lombarda: 4 feriti. Donna al Bufalini

