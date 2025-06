Incidente tra auto e moto a Fratte | traffico in tilt

Un incidente tra auto e moto a Fratte ha causato pesanti disagi alla viabilità, con traffico in tilt e automobili incolonnate. La paura si è diffusa tra passanti e automobilisti, mentre i soccorritori del 118 intervenivano tempestivamente per assistere i feriti. Le autorità sono al lavoro per chiarire le dinamiche dell’incidente. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa vicenda che ha scosso la comunità.

Paura, nella tarda mattinata di oggi, a Fratte, tra auto e scooter poco dopo il ponte che conduce al quartiere. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 per prestare soccorso ai feriti. Rallentamenti alla circolazione veicolare e disagi per gli automobilisti. Accertamenti in corso da parte delle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: auto - fratte - incidente - moto

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente lungo la via Tuscolana, a Grottaferrata, in provincia di Roma. Il giovane, che si trovava a bordo di una Mini Cooper, si è scontrato frontalmente contro un autobus Cotral. Fatale l’impatto per il 19enne. Feriti due pas Vai su Facebook

Incidente tra auto e moto a Fratte: traffico in tilt; Incidente ad Azzano X, grave un motociclista; Scontro auto-moto ad Azzano: due feriti, uno grave.

Cortona, grave incidente a Tavarnelle: scontro moto-auto, 37enne portato in ospedale - Dopo lo schianto il 37enne è stato sbalzato dalla moto ed è finito in mezzo a una siepe a bordo della strada ... Come scrive msn.com

Violento scontro auto-moto, 28enne sbalzato per 6 metri. Il centauro trasportato all'ospedale - moto, un 28enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto. Scrive ildolomiti.it