Incidente sulla Sicignano-Potenza operaio ferito in cantiere

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel cantiere lungo il raccordo autostradale Sicignano-Potenza, coinvolgendo un operaio di Picerno. La dinamica ancora da chiarire ha causato ferite e preoccupazione tra i presenti. La sicurezza nei cantieri resta una priorità assoluta, ma cosa si sta facendo per prevenire simili episodi? È fondamentale approfondire le cause e garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri.

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in un cantiere, sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza. Si tratta di uno dei cantieri situati poco prima dell’uscita per Tito Centro, in direzione Potenza. L’incidente ha riguardato un operaio di Picerno, impegnato con una impresa che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

