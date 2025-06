Incidente sulla Litoranea | scooter travolto da un bus muore un 16enne

Un tragico incidente sulla Litoranea di Sabaudia ha spezzato la vita di un giovane di appena 16 anni, travolto da un bus mentre era in sella al suo scooter. La scena, drammatica e sconvolgente, si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, portando ancora una volta l’attenzione sulle sfide della sicurezza stradale e sull’importanza di investire in prevenzione. Un’altra vita giovane si aggiunge alla lista dei lutti sulle nostre strade, lasciando un vuoto incolmabile nelle comunità coinvolte.

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 giugno, a Sabaudia. L'ennesima tragedia sulle strade, in cui ha perso la vita un ragazzo di appena 16 anni che si trovava a bordo di uno scooter. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che purtroppo non hanno potuto far nulla per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

