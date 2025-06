Incidente sulla Fortorina non ce l’ha fatta il 70enne | era un ex medico del Fatebenefratelli

Tragedia sulla Fortorina: un ex medico di 70 anni, noto per la sua dedizione nel servizio di Patologia Clinica all'Ospedale Fatebenefratelli, ha perso la vita dopo giorni di battaglie tra vita e morte. L’incidente, avvenuto martedì scorso tra Pesco Sannita e Pietrelcina, ha sconvolto la comunità . Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, il dolore si trasforma in un ricordo indelebile. La sua scomparsa ci invita a riflettere sulla fragilità della vita e sull'importanza della sicurezza stradale.

È deceduto nella giornata di ieri, domenica 29 giugno, il 70enne rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì 24 giugno lungo la Fortorina, nel tratto compreso tra Pesco Sannita e Pietrelcina. L'uomo, un medico in pensione che aveva lavorato per anni nel Servizio di Patologia Clinica dell 'Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, era alla guida della sua Bmw quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada. L'impatto è stato violento: il 70enne è rimasto incastrato tra le lamiere.

