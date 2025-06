Incidente sul lavoro nel Milanese uomo di 73 anni ferito

Un incidente sul lavoro scuote Cernusco sul Naviglio: un uomo di 73 anni è rimasto ferito lunedì mattina, mentre svolgeva le sue mansioni in una palazzina residenziale. La scena si è svolta poco prima delle 10 e ha richiesto l’intervento tempestivo di un’auto medica. La sicurezza sul lavoro è fondamentale e ogni dettaglio di questa vicenda ci ricorda quanto sia importante vigilare e prevenire incidenti simili.

Incidente sul lavoro lunedì mattina, 30 giugno, a Cernusco sul Naviglio (Milano). L'infortunio a Cernusco Un uomo di 73 anni è stato coinvolto in un infortunio qualche minuto prima delle 10, mentre stava lavorando in una palazzina residenziale di via Tintoretto. Sul posto un'automedica e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

