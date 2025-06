Incidente sul lavoro a Monguzzo | operaio 37enne cade da ponteggio di tre metri

Un incidente sconvolgente scuote Monguzzo questa mattina, quando un operaio di 37 anni è precipitato da un ponteggio di tre metri. Attimi di paura e preoccupazione si sono susseguiti mentre i soccorsi intervenivano rapidamente in via Cava Marna, inizialmente in codice rosso. Fortunatamente, le condizioni dell’uomo si sono stabilize, anche se l’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza della sicurezza sul lavoro e della prevenzione.

Attimi di paura questa mattina, lunedì 30 giugno, a Monguzzo, in provincia di Como. Un operaio di 37 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro avvenuto intorno alle 10 in via Cava Marna. I soccorsi sono intervenuti inizialmente in codice rosso, poi declassato a codice giallo, segno che. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - monguzzo - operaio

