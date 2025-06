Incidente stradale a San Paolo di Civitate impatto tra furgoncino e moto | centauro morto sul colpo

Un grave incidente stradale lungo la ex Statale 16 ter tra San Severo e San Paolo di Civitate ha devastato la serata. Un impatto violento tra un furgoncino e una moto ha causato la morte immediata di un centauro e il ferimento di un altro, lasciando la comunità sotto shock. Le autorità stanno lavorando per chiarire le cause di questa tragedia che ha scosso l'intera zona. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

È di un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto poco fa, lungo la strada che collega San Severo a San Paolo di Civitate. Il fatto è successo intorno alle 20.30, lungo la ex Statale 16 ter: per cause ancora in corso di accertamento, si è verificata una violenta. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - paolo - civitate

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

SECONDA EDIZIONE 2025: RIEVOCAZIONE STORICA - LA BATTAGLIA DI CIVITATE https://www.lagazzettadisansevero.it/seconda-edizione-2025-rievocazione-storica-la-battaglia-di-civitate/ Vai su Facebook

Finisce con l'auto contro un semaforo e muore: aveva 44 anni ed era di San Paolo di Civitate; Finisce nella cunetta con l'auto: donna ferita estratta dal 115 e trasportata in elisoccorso; ULTIM'ORA San Severo, pauroso scontro tra tre auto: feriti e vetture ribaltate.

Incidente mortale tra San Severo e San Paolo di Civitate - RaiNews - Un uomo di 36 anni è morto in un incidente sulla strada provinciale che unisce San Paolo di Civitate a San Severo, nel Foggiano. Segnala rainews.it

Incidente stradale a Roma: muore Ludovico Coronato, commerciante di San Paolo di Civitate - Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a Roma nella notte tra lunedì e martedì, intorno alle 1. Si legge su statoquotidiano.it